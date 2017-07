Εξερευνώ την Τήνο

All Tinos in a site! All Secrets with a sight!

Τήνος! Το νησί της Παναγίας. Το νησί του Αιόλου. Το νησί της πίστης. Το νησί της τέχνης. Το χειροποίητο νησί. Το νησί των θαυμάτων. Το νησί με τις παρθένες παραλίες. Το νησί με τα χωριά που σε ταξιδεύουν στο χρόνο. Το κρυμμένο μυστικό των Κυκλάδων! Οι απαντήσεις στο γιατί να επιλέξει κάποιος την Τήνο είναι πολλές και όλες αποτελούν κομμάτια της αλήθειας. Η αλήθεια θα πρέπει μάλλον να αναζητηθεί στο εσωτερικό χαμόγελο την ώρα που το καράβι προσεγγίζει το λιμάνι και η μπουκαπόρτα ανοίγει για να αποκαλύψει μία εικόνα, που γεννάει διαφορετικούς συνειρμούς στον καθένα και του θυμίζει τα δικά του μυστικά...